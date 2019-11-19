مسؤول ايراني: الكثير من الدول اشادت بنهج إيران في مجال حقوق الإنسان

اعلن المتحدث باسم ​السلطة​ القضائية ال​ايران​ية غلام حسين اسماعيلي ان "معظم البلدان المشاركة في الاجتماع الدوري ل​مجلس حقوق الانسان​ التابع للامم المتحدة في جنيف، خلال الشهر الجاري، اشادت بخطوات ايران الاخيرة ورحبت بها"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الانسان في جنيف انعقد خلال الشهر الجاري للتباحث حول حقوق الانسان في بعض بلدان ​العالم​ ومنها ايران بمشاركة ​لجنة حقوق الانسان​ التابعة للسلطة القضائية ومساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية و​وزارة الخارجية​ والمؤسسات المدنية".

ولفت إلى أن "85 بالمئة من البلدان المشاركة اشادت، خلال الاجتماع، بخطوات ايران في مجال حقوق الانسان وأبدت ترحيبها بها"، مشيراً إلى أنه "تمت الاشادة بخطوات ايران لاسيما في مجال حقوق الاطفال ومشروع قانون حماية حقوق المرأة الذي قدمه ​القضاء​ للبرلمان و​الحكومة​"، منوهاً الى إن "خفض الإعدامات المرتبطة بتهريب ​المخدرات​ بنسبة 90٪ كان أحد الإجراءات الجيدة ل​إيران​ ، حيث أشاد المشاركون في ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة بها".