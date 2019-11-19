أكّد محافظ بنك الشعب الصيني يي قانغ أن "سلطات بكين ستزيد دعمها للاقتصاد وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية على الإقراض للتراجع من أجل دعم قدرة البنوك على زيادة الإقراض".
ذكرت ذلك وكالة "رويترز" مشيرة إلى قول قانغ، مع إبقاء صانعي السياسات على السياسة النقدية تيسيرية لدعم النمو المتباطئ.
ولفت الى أن "البنوك ينبغي عليها الرجوع إلى سعر الفائدة للقروض الرئيسية، عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار الفائدة على الإقراض".
وكشف مسح لمتعاملين ومحللين أن البنك المركزي سيخفض على الأرجح سعر الفائدة للقروض الرئيسية، غدا الأربعاء، للمرة الثالثة منذ استحدث هذا المعيار في آب الماضي.
ونتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين ستة في المئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلا أبطأ وتيرة من نوعها خلال نحو ثلاثين عاما، وعند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة بين ستة و6.5 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الصيني يعلن عن زيادة دعم السلطات للاقتصاد لمواجهة الحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.