المدعون العامون في السويد أسقطوا تحقيقا في ادعاء بالاغتصاب ضد أسانج

أسقط المدعون العامون في ​السويد​ تحقيقاً في ادعاء بالإغتصاب ضد مؤسس "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​ في عام 2010.

وتجنب أسانج، الذي ينفي هذا الاتهام، تسليمه إلى السويد لمدة سبع سنوات بعد أن لجأ إلى ​السفارة​ الإكوادورية في لندن في عام 2012، لكنه طرد الشهر الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة. وهو محتجز حالياً في سجن بلمارش في لندن.