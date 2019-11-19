المدعون العامون في السويد أسقطوا تحقيقا في ادعاء بالاغتصاب ضد أسانج

أسقط المدعون العامون في السويد تحقيقاً في ادعاء بالإغتصاب ضد مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج في عام 2010.
وتجنب أسانج، الذي ينفي هذا الاتهام، تسليمه إلى السويد لمدة سبع سنوات بعد أن لجأ إلى السفارة الإكوادورية في لندن في عام 2012، لكنه طرد الشهر الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة. وهو محتجز حالياً في سجن بلمارش في لندن.
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