السيسي يكشف عن بناء نفق جديد في سيناء

كشف الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ عن بناء نفق جديد في ​سيناء​، يضاف إلى أنفاق بورسعيد التي تم افتتاحها في شهر أيار الماضي.

وخلال كلمة له في ختام أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا على هامش قمة العشرين وإفريقيا المنعقدة في برلين اعلن السيسي عن بناء 4 أنفاق في سيناء اضافة الى النفق الخامس الجديد، مشيراً الى وجود إدارة مصرية وألمانية في تلك المشروعات".

وأوضح السيسي ان مصر تتعامل مع العديد من الشركات الدولية والألمانية في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن هناك عجزا في قطاع الطاقة وعلينا استخدام موارد أخرى.