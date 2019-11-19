دفاع روسيا: 28 خرقا لنظام وقف العمليات بسوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 28 خرقًا لنظام وقف العمليّات العسكريّة".
وأوضحت أنّ "الخروقات توزّعت على المحافظات السورية كالآتي: 10 خروقات في إدلب، 6 خروقات في حلب، 8 في اللاذقية و6 في حماه. من جهته، رَصد الجانب التركي 22 خرقًا، وذلك في محافظات: إدلب (7) واللاذقية (6) وحلب (3) وحماه (6)".
وبيّنت أنّ "المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة ورصد تحرّكات اللاجئين، قد قام خلال 24 الساعة الماضية، بتنفيذ عمليّة إنسانية واحدة، تمّ من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.45 طن إلى سكان بلدة المزرعة بريف السويداء".
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