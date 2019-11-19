خارجية ألمانيا لبومبيو: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن أن "الحكومة الألمانية تتمسك بموقفها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة ذلك، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، غير قانوني".
ولفتت الوزارة، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى "أننا نؤكد من جديد موقفها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة. بناء المستوطنات من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية السلام ويعقد التفاوض على مبدأ حل الدولتين. كما أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة الألمانية. لذلك سنواصل بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق نتيجة مفيدة للجانبين لمفاوضات السلام تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين".
وفي وقت سابق، أعلن بومبيو عن أن الولايات المتحدة ترفض موقف الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما، والتي تنص على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
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