خارجية ألمانيا لبومبيو: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني

أعلنت ​وزارة الخارجية الألمانية​ عن أن "​الحكومة الألمانية​ تتمسك بموقفها من النشاط ​الاستيطان​ي الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ و​القدس الشرقية​، معتبرة ذلك، وفقاً لقرارات ​الأمم المتحدة​، غير قانوني".

ولفتت الوزارة، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الى "أننا نؤكد من جديد موقفها من ​سياسة​ الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة. بناء المستوطنات من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية ​السلام​ ويعقد التفاوض على مبدأ حل الدولتين. كما أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة الألمانية. لذلك سنواصل بالتعاون مع شركاء في ​الاتحاد الأوروبي​ تحقيق نتيجة مفيدة للجانبين لمفاوضات السلام تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين".

وفي وقت سابق، أعلن بومبيو عن أن ​الولايات المتحدة​ ترفض موقف الإدارة السابقة للرئيس ​باراك أوباما​، والتي تنص على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

