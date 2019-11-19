النشرة: الجيش اللبناني يعمل على فتح كافة الطرق البقاعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "سرايا فوج التدخل السادس في ​الجيش اللبناني​ عملت منذ ​الساعة​ السادسة صباحا على فتح كافة الطرق البقاعية بدءا من ​اوتوستراد زحلة​ وصولا الى ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ و​المرج​ و​الصويري​ وتم ازالة كافة السواتر والردميات والعوائق".

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