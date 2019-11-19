نديم الجميّل زار نقيب المحامين الجديد مهنئًا

زار النائب نديم الجميّل على رأس وفد ضمّ رئيس وأعضاء ندوة المحامين في ​حزب الكتائب​ اللبنانية النقيب الجديد للمحامين ​ملحم خلف​، وقدّموا له التهاني بمناسبة فوزه في انتخابات ​نقابة المحامين​، متمنين له التوفيق في مهمته ​الجديدة​ "في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد". بدوره، شكر النقيب خلف للوفد دعم حزب الكتائب خلال ​الانتخابات​ .

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