عقيص: قررنا عدم المشاركة بالجلسة البرلمانية لمواكبتنا لنبض الشارع

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ إلى "إننا قررنا عدم المشاركة بالجلسة البرلمانية لمواكبتنا لنبض الشارع"، مؤكداً أن "الأولوية هي بتشكيل ​حكومة​ إنقاذية مستقلة"، مشيراً إلى ان "​القضاء اللبناني​ عانى كثيرا وتدخلت فيه السياسية بشكل مباشر".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عقيص إلى أن "​القضاة​ الشرفاء تم إقصاؤهم بالسابق عن المراكز الحساسة"، لافتاً إلى أن "​القوات اللبنانية​ تسعى لإقرار قانون استقلال ​السلطة​ القضائية ولا تحرّك ​التظاهرات​ بل تؤيد مطالب الشعب المحقة".