عقيص: قررنا عدم المشاركة بالجلسة البرلمانية لمواكبتنا لنبض الشارع

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى "إننا قررنا عدم المشاركة بالجلسة البرلمانية لمواكبتنا لنبض الشارع"، مؤكداً أن "الأولوية هي بتشكيل حكومة إنقاذية مستقلة"، مشيراً إلى ان "القضاء اللبناني عانى كثيرا وتدخلت فيه السياسية بشكل مباشر".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عقيص إلى أن "القضاة الشرفاء تم إقصاؤهم بالسابق عن المراكز الحساسة"، لافتاً إلى أن "القوات اللبنانية تسعى لإقرار قانون استقلال السلطة القضائية ولا تحرّك التظاهرات بل تؤيد مطالب الشعب المحقة".
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