قام وفد من دائرة المحامين في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​"، بزيارة تهنئة لنقيب المحامين ​ملحم خلف​، في مكتبه في النقابة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الجدد سعد الدين الخطيب وإبراهيم مسلم وناضر كسبار. وأكّد الوفد "أهميّة الدور الّذي تضطلع به ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من دائرة المحامين في "الحزب السوري القومي" هنأ النقيب خلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.