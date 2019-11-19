LBC: الرئيس عون إلتقى اليوم القاضي هاني الحجار بعد اتصال تلقاه من القصر الجمهوري

علمت قناة الـ"LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلتقى اليوم معاون مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي هاني حلمي الحجار بعد اتصال تلقاه من ​القصر الجمهوري​".

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