الخطيب إتصل بنقيب المحامين الجديد مهنئا: لدولة عادلة يحكمها القانون

أجرى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ اتصالا هاتفيا بنقيب المحامين ​ملحم خلف​، هنأه فيه بالثقة الكبيرة التي احرزها بانتخابه، متمنيا له "النجاح والتوفيق في مهامه ليكون نصيرا للعدالة عاملا لقيام دولة عادلة يحكمها القانون والمؤسسات".

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