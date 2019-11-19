أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "عددا من اهالي بلدتي غزة و​حوش الحريمة​ في ​البقاع الغربي​ قطعوا الطريق الرئيس احتجاجا على توقيف شخصين لمشاركتهما بالاحتجاجات الشعبية على الطرقات العامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع طريقي بلدتي غزة وحوش الحريمة احتجاجا على توقيف شخصين لمشاركتهما بالاحتجاجات الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.