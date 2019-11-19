سعد: الشعب وحده القادر على تغيير المعادلة على الأرض وهذا ما ثبت اليوم

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي لى أنه "منذ 33 يوما والشعب يردد عبارة "نريد ​حكومة​ تكنوقراط مستقلين" واليوم سمعنا تأكيدا على حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط. يبدو أن الآذان حقاً صماء."، مشددا على أن "الشعب وحده القادر على تغيير المعادلة على الأرض وهذا ما ثبت اليوم وعبر التاريخ الذي لن يرحمكم إذا لم تتعظوا".

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