شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وبروناى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين، والمشاركة فى المعارض التجارية والمعارض التى تقام فى كلا البلدين، وتبادل الخبرات خاصة فى مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب فى مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية.