نائب: "المياه بتقطع عندنا فى أبو تشت 4 أيام متواصلة.. والحكومة رد فعل فقط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب اللواء جمال عبد العال، بيان عاجل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، بسبب انقطاع المياه لأيام متواصلة فى قرى مركز أبو تشت بمحافظة قنا. وقال النائب، إنه يوجه بيان عاجل بشأن انقطاع المياه لعدة أيام بقرى مركز أبو تشت بمحافظة قنا، مستطردا: "الحكومة تعمل كرد فعل، هذا ما نراه فى كل المشكلات التى حدثت وآخرها مشكلة الأمطار والسيول، إحنا تربينا على المصداقية مع المواطنين، والحكومة بتبيعلنا أحلام غير حقيقية، وتبعث لنا خطابات بعيدة تماما عن الواقع، نحن نطالب بالكشف عن ملابسات انقطاع المياه، فمحطة تغذى أبو تشت كلها، وسبق أن أعلنا أن هناك فساد فى تركيب خط مواسير من المحطة الأم إلى جميع قرى المركز، ناتج عن أن الشركة المنفذة كلفت مقاولين من الباطن، مما أدى إلى تركيب مواسير بعيدة عن المواصفات". Advertisements وطالب "عبد العال"، وزير الإسكان بتشكيل لجنة بشكل فورى لفحص المحطة الأم وجميع بمحولاتها بمركز أبو تشت وقراها، قائلا: "المواطن عندنا بيعانى بسبب انقطاع المياه لمدة 4 و5 أيام، بيعملوا عمليات إصلاح لمدة 4 أيام، والمواطن فى أبو تشت يعانى صرخات وآلام، وربنا سبحانه وتعالى قال فى الكتاب الكريم، جعلنا من الماء كل شىء حى"، متابعا: "المواطن مش لاقى يشرب".

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