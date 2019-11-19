شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة حول التعاون التكنولوجى والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

وجرى توقيع اتفاقية التعـاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا رقم (303-263) فى 30/9/2014 بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة لإتاحة مبلغ 8 ملايين دولار أمريكى من الجانب الأمريكى، وكــذلك مبلغ 56 مليـون جنيـه مصرى مــن الحكومة المصرية حتى تاريخ اكتمال المساعدة فى 30/9/2019، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2014.

وتم توقيع التعديل الأول فى 13/9/2015 بهدف إضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 12 مليون دولار أمريكى، كذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 30,40 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 86,40 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015.

وكما جرى توقيع التعديل الثانى فى 26/9/2017 بهدف إضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 16 مليون دولار أمريكى، كذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 152,400 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018.

كذلك توقيع التعديل الثالث فى 24/7/2018 بهدف إضافة مبلغ 4 ملايين دولار ليصبح إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع 20 مليون دولار، وإضافة مبلغ 70,400 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 222,800 مليون جنيه مصرى، ومد تاريخ اكتمال المساعدة إلى 30/9/2024، وصدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018.

كما أعلن الدكتور على عبد العال موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.



المستشار عمر مروان خلال الجلسة العامة - Copy



المستشار عمر مروان خلال الجلسة العامة



المستشار محمود فوزى والنائب مرتضى منصور



النائب أسامة هيكل - Copy



النائب أسامة هيكل



د. على عبد العال والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب



د. علي عبد العال (2)



د. علي عبد العال

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رسائل مهمة فى الجلسة العامة للبرلمان



رئيس البرلمان



رئيس مجلس النواب



عمر مروان وسليمان وهدان



مرتضى منصور وسليمان وهدان



مصطفى بكرى وبهاء أبو شقة



وكيل مجلس النواب



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الجلسة العامة بالبرلمان (4)



الجلسة العامة بالبرلمان (5)



الجلسة العامة بالبرلمان (6)



الجلسة العامة بالبرلمان (7)



الجلسة العامة بالبرلمان (8)