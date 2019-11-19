شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: القروض سنة غير حسنة.. وأكبر دول العالم تقترض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الاقتراض هو سُنة غير حسنة، قائلا :" فى الوقت ذاته "لكن هناك دول كُبرى تقترض، وأكبر دول العالم تحصل على القروض ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد أعلن رفضه لاتفاقية القرض، حيث أكد أن نسبة الفائدة مرتفعة حيث تصل إلى 2.5%، قائلا "إحنا زودنا فى موضوع القروض أكتر من اللازم".

ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك عدة عوامل تتحكم فى تحديد سعر الفائدة، ومنها على سبيل المثال فترة السماح واستخدام القرض.