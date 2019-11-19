شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرار الرئيس بتعديل اتفاقية "كيوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

وأكدت النائبة سحر عتمان – التى استعرضت تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب – فى شأن الاتفاقية، أن مصر من أولى الدول المجابهة للتغيرات المناخية، ووقعت مصر على الاتفاقية فى 15 مارس 1991، وصدقت عليها فى يناير 2005.