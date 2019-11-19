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اجتماع بالبرلمان لتطبيق الكود العالمى لتيسير أمور ذوى الإعاقة بمحطات السكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة النقل بالبرلمان، بمنظومة شاملة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بهيئة السكة الحديد، طبقاً للكود العالمى لذلك، وأجلت مناقشات اجتماعها اليوم المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لحين حضور وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.

 

وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، إن هذا الأمر يخص 12% من الشعب المصرى، بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتيسير الأمور الحياتية لمتحدى الإعاقة فى السكة الحديد، متابعاً، : "فوجئنا بأن كل ما فعلته الهيئة لذوى الإعاقة، هو تجهيز 20 محطة ببعض الرامبات لتسهيل تحرك الكراسي المتحركة، من إجمالى 705 محطات فى مصر".

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وطالب رئيس اللجنة، بتجهيز كافة المحطات لذلك، إلى جانب تطبيق الكود العالمى فى كل محطات العالم الخاص بالسلالم المتحركة ووسائل الانتقال من المحطة إلى القطار، فضلاً عن أماكن تواجدهم داخل عربات القطار، وكذلك دورات المياه، فضلاً عن تخفيض ثمن التذكرة للمرافق.

 

لجنه النقل بالبرلمان (1)
 

لجنه النقل بالبرلمان (2)
 

لجنه النقل بالبرلمان (3)
 

لجنه النقل بالبرلمان (4)
 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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