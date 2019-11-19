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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالبرلمان لتطبيق الكود العالمى لتيسير أمور ذوى الإعاقة بمحطات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، إن هذا الأمر يخص 12% من الشعب المصرى، بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتيسير الأمور الحياتية لمتحدى الإعاقة فى السكة الحديد، متابعاً، : "فوجئنا بأن كل ما فعلته الهيئة لذوى الإعاقة، هو تجهيز 20 محطة ببعض الرامبات لتسهيل تحرك الكراسي المتحركة، من إجمالى 705 محطات فى مصر".
وطالب رئيس اللجنة، بتجهيز كافة المحطات لذلك، إلى جانب تطبيق الكود العالمى فى كل محطات العالم الخاص بالسلالم المتحركة ووسائل الانتقال من المحطة إلى القطار، فضلاً عن أماكن تواجدهم داخل عربات القطار، وكذلك دورات المياه، فضلاً عن تخفيض ثمن التذكرة للمرافق.
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