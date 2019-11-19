شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تفتح معايير تقييم الفنادق.. والوزارة: تصدر بقرار أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بضرورة السرعة فى تطبيق المعايير اللازمة للنهوض بالقطاع الفندقى بمصر والالتزام بالمدة الزمنية المحددة فى تطبيق تلك المعايير، ومواكبة تطبيق تلك المعايير بالاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب بناء على معايير عالمية حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج والحفاظ على الثروة البشرية وعدم هجرة العمالة المدربة التى تم الانفاق عليها وتدريبها .

وطالب نواب اللجنة خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة عمرو صدقى، وزارة السياحة بضرورة موافاتها بجميع تفاصيل المعايير الجديدة التى سيتم تطبيقها لعرضها على النواب ومناقشتها، وهو ما أكده الدكتور أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأن الاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب هو أساس النهوض بالقطاع السياحى بشكل عام .

وقال الوصيف، إنه بدون تدريب العنصر البشرى والارتفاء بالتدريب لكل العاملين فى قطاع السياحة لن تتحق الأهداف المنشودة، مضيفاً أن وزارة السياحة دعمت الاتحاد بمبلغ 8 ملايين جنيه للمساهمة فى عمليات التدريب للعاملين فى قطاع السياحة من كافة المستويات.

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ومن جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة أن المعايير الجديدة سيصدر بها قرار فى الأول من ديسمبر المقبل وسيستغرق الوقت لتنفيذها عاما كاملا ، مضيفاً أن مصر بها 205 ألف غرفة فندقية منها 70% فى المنتجعات الموجودة فى منطقتى الغردقة وسيناء أى ما يعادل 130 ألف غرفة .

وقال العاصى أن المعايير الجديدة ستركز على التشغيل قبل البنية التحتية ، مشيرا غلى أن هناك العديد من المنشآت الفندقية التى تصنف 5 نجوم فى حين أنها لا يتعدى تصنيفها 3 نجوم والعكس، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق معايير عالمية مختلفة عن الماضى فيما يخص التصنيف ، حيث أن الخدمات التى تؤدى وأسلوب الإدارة والتشغيل غالبا ما تكون ليس مرتيطة بمستوى التصنيف .