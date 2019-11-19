شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: لائحة البرلمان تلزم الأعضاء بالاستمرار في الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات لأعضاء البرلمان لمغادرة القاعة العامة للمجلس دون رفع أعمال الجلسة العامة والتى تشهد مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، "لا أعلم بأى حق غادر هؤلاء النواب القاعة العامة للمجلس بينما لا تزال الجلسة منعقدة".

وتابع رئيس مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للبرلمان تلزم النواب بالبقاء فى الجلسات العامة حتى رفعها.

ثم ختم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حديثة بممازحته رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، " رئيس الائتلاف بيضحك".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر، والموقعة فى 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019.



المستشار محمود فوزى والنائب مرتضى منصور



النائب أسامة هيكل



د. على عبد العال والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب



د. علي عبد العال (2)

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د. علي عبد العال



رسائل مهمة فى الجلسة العامة للبرلمان



رئيس البرلمان



رئيس مجلس النواب



عمر مروان وسليمان وهدان



مرتضى منصور وسليمان وهدان



مصطفى بكرى وبهاء أبو شقة



وكيل مجلس النواب



النائب أسامة هيكل - Copy