شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بـ14 مليون دولار لإنشاء مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

ويأتى مشروع مرافق تخزين الحبوب برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، المزمع تمويله من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID) بقرض بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى.

وجاءت دراسات المشروع فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين للقمح المستورد بهدف تقليل الأعباء عن ميناء دمياط وميناء الإسكندرية وكذلك زيادة كثافة التفريغ والتخزين فى الموانئ المصرية حتى تقل ساعات انتظار البواخر التى تسبب الزحام، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية حتى تخف حدة الزحام على الطرق السريعة وتزيد سرعة نقل القمح المستورد داخل المدينة من أجل دفع عجلة إنتاج الخبز المدعم وبالتالى تعظيم الاستفادة لصالح المواطنين المصريين محدودى الدخل.

ويهدف المشروع إلى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد بنسبة 15% تقريبا، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليل الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء، وإنشاء خط سكة حديد فى ميناء بورسعيد لتوصيل القمح المستورد للصوامع الداخلية بهدف تقليل تكلفة المواصلات، وتوفير 40 فرصة عمل، وتغطية الاحتياجات من القمح فى محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.