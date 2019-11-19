شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب:"أي قانونى يقول أن هناك كيدية فى الشيك يبقى مشكوك فى الليسانس بتاعه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بتسوية محررى الشيكات من النواب، المبالغ التى عليهم خلال مدة محدده، لاسيما وأن رفض رفع الحصانه عن النواب فى قضايا "شيكات" يسيء للمجلس.

وقال حسب الله، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء :"لقد رسخنا مبدأ الشفافية، واحترام الحصانة البرلمانية وأيضا القانون، لكن طُرحت أكثر من مرة إشكالية طلبات رفع الحصانة عن النواب فى قضايا شيكات بدون رصيد، وأعطى رئيس المجلس درساً فى حجية الشيك، وأنها ليست قضايا كيدية، ويجب الأخذ بما ذهب إليه".

وأضاف حسب الله، " أنا مكتبش على نفسي شيك بـ5 آلاف"، فعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ممازحاً : عشان محامى ناصح.

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وأضاف الدكتور عبد العال بتأكيده علي حديث "حسب الله"، وأن الشيك للوفاء به وبالتالى لا يوجد فيه كيدية، متابعاً: تحدثت مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية وجلسنا سويا، وتناقشنا وكانوا متفهمين، أن الشيك بدون رصيد ليس كيدى.

وتابع عبد العال، " لابد أن ينقي البرلمان نفسه بنفسه والانتخابات البرلمانية على وشك أن تبدأ أو بدأت بالفعل، وأى قانونى يقول أن هناك كيدية فى الشيك يبقى مشكوك في الليسانس بتاعه".