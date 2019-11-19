بعد 3 سنوات ونصف.. الأسود تُلحق الهزيمة الأولى ببوروندي على أرضه

عاد المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، بفوز ثمين من ميدان مضيفه بوروندي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، محققا بذلك فوزه الأول بعد التعثر في الجولة الأولى، حين اكتفى بالتعادل السلبي مع موريتانيا.

وألحق زملاء زياش، أول خسارة ببوروندي على أرضه منذ قرابة ثلاث سنوات ونصف، إذ تعود آخر هزيمة للبورونديين بميدانهم، إلى 4 يونيو من العام 2016، أمام منتخب السنغال بثنائية نظيفة، برسم مباريات الجولة الخامسة من المجموعة 11، من إقصائيات “كان” الغابون 2017.

ومنذ خسارته ضد “أسود التيرانغا”، خاض منتخب بوروندي خمس مباريات على أرضه، ثلاث منها رسمية، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، ومباراتين وديتين، حيث فاز بثلاث مواجهات، وتعادل في مناسبتين.

ونجح بوروندي في الفوز، بملعب “الأمير لويس رواغاسور”، بالعاصمة بوجمبورا، على جنوب السودان بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من إقصائيات “كان” مصر، بعد أن تعادل لحساب الاستحقاقات ذاتها، مع الغابون بهدف في كل شبكة، وبالنتيجة نفسها مع مالي، ناهيك عن حسمه المباراتين الوديتين أمام جيبوتي لصالحه، بهدف نظيف في الأولى، وسبعة أهداف دون رد في الثانية.