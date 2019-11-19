الـPJD: نحن في مرحلة استعادة المبادرة بعد استعادة العافية

قال عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب اليوم في مرحلة استعادة المبادرة، بعدما استعاد عافيته التنظيمية منذ مدة ليست بالقصيرة.

وأبرز العربي في تصريح لموقع حزبه، أن “الحزب انخرط في تأطير عدد كبير من الأنشطة في كل مناطق المغرب، منذ أسابيع كثيرة، تشرف عليها الأمانة العامة، أو الإدارة العامة أو الهيئات المجالية”.

وأضاف العربي، “تواصل الحزب مع المواطنين وتأطيرهم، وتقديم المعطيات الصحيحة لهم، يدخل في صميم العمل العادي للحزب، كما نص على ذلك الدستور المغربي، وكما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، وهذا التأطير ليس بالأمر الجديد على الحزب”.

وفي جوابه عن سؤال يتعلق بمدى ارتباط هذه الأنشطة بالانتخابات المقبلة، قال العربي “إننا لم نصل بعد إلى مرحلة الحملة الانتخابية، لأن العدالة والتنمية حين يصل وقت المرحلة الانتخابية، يضع لها برنامجا خاصا بها، نحن نتواصل باستمرار مع المواطنين نقدم لهم ما أنجزنا، نستمع لمعاناتهم ومطالبهم عكس البعض الذي لا يتواصل معهم إلا أثناء الحملات الانتخابية”.

ويرى العربي، أن “الحوار الداخلي كان له دور كبير في تقوية الصف الداخلي واستعادة الثقة داخليا، ثم جاء التعديل الحكومي الذي كانت فيه رسائل سياسية قوية عمقت ثقة المواطن في حزب العدالة والتنمية”، يضيف المتحدث، “وأبعدت عنه مجموعة من الشبهات التي كان بعض المغرضين يرمونها”.