تصفيات “كان” 2021.. إثيوبيا يقلب الطاولة على الكوت ديفوار

نجح المنتخب الإثيوبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تحقيق فوزه الأول ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد، أمام ضيفه منتخب الكوت ديفوار.
ولم يمهل الضيوف أصحاب الأرض أكثر من أربع دقائق على صافرة البداية، ليفتتحوا حصة التسجيل بواسطة اللاعب سيرج أوريي، قبل أن يعدل سورافيل داغناشو الكفة لمنتخب بلاده عند الدقيقة 16، في حين تكفل زميله بيكيلي غودو، عشو دقائق بعد ذلك، في توقيع ثاني الأهداف.
ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول، و45 دقيقة للجولة الثانية من المباراة أي تغيير على النتيجة، لتنتهي بفوز إثيوبيا، وهو الفوز الذي مكنه من الارتقاء مؤقتا، لصدارة المجموعة 11، بثلاث نقاط مناصفة مع الكوت ديفوار، ومدغشقر، في انتظار لقاء هذا الأخير اليوم، أمام مضيفه النيجر متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.
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