إقصائيات “كان” 2021.. “الأسود” يُسقطون بوروندي بثلاثية ويحققون أول انتصار في دور المجموعات

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم، أول انتصار له في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم، وذلك بعد أن أسقط بوروندي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، بملعب “لويس الثاني” في العاصمة البوروندية بوجمبورا، في إطار ثاني مباريات المجموعة الخامسة من “كان” 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

وأنهى المنتخب الجولة الأولى من مباراته أمام بورندي متقدما بهدفين دون رد.

فكما كان متوقعا، دخل أشبال خليلوزيتش المباراة ضاغطين ومستحوذين، من أجل مباغثة الخصم، والتقدم في النتيجة، وهو الأمر الذي كان قريبا من تحقيقه في أول 10 دقائق من المباراة، بواسطة كل من حكيم زياش ورشيد العليوي، غير أن تسديدتهما لم تلج الشباك.

الدقيقة 23، ستعرف فرصة خطيرة جديدة للمنتخب، بواسطة يوسف النصيري من كرة رأسية، غير أن كرته ارتطمت بالعارضة عوضا عن الشباك.

وما هي إلا دقيقة واحدة، حتى فك نصير المزراوي أخيرا النحس، وسجل أول الأهداف للمنتخب المغربي، بعد أن تابع بشكل مثالي كرة ثابة سددها رشيد العليوي.

ردة فعل المنتخب البورندي، لم تتأخر كثيرا، وخلق أول فرصة خطيرة من تسديدة قوية، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو.

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الدقيقة 39، ستحمل الجديد للمنتخب الوطني، بعد هجمة منسقة بدأها أشرف حكيمي، سيتمكن يوسف النصيري من تسجيل ثاني الأهداف، واضعا “الأسود” في المقدمة، ومسجلا تاسع أهدافه مع المنتخب.

لينتهي النصف الأول بتقدم “الأسود” بهدفين دون رد.

بداية الجولة الثانية لم تختلف كثيرا عن سابقتها، استحواذ كلي للكرة للمنتخب الوطني، وتراجع شبه تام لأصحاب الأرض للخلف، غير أن يوسف النصيري وحكيم زياش، لم يفلحا في تحويل الفرص إلى أهداف.

مع مرور الدقائق، تراجع المنسوب اللياقي للمنتخب الوطني، وخف الضغط على حارس بوروندي، ما أتاح الفرصة لأصاحبا الأرض للمبادرة، والتقدم للأمام ليتركوا فراغات في الخط الخلفي، ما استغله بشكل مثالي أشرف حكيمي، الذي انفرد بالحارس موقعا ثالث الأهداف للمنتخب في الدقيقة 82.

لتنهي المباراة بانتصار “الأسود” بثلاثية، ويتصد هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار المباراة الأخرى، عن نفس المجموعة، التي ستجمع بعد قليل، بين موريتانيا وإفريقيا الوسطى.