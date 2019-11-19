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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. ضبط متهم بدهس مواطن بعد عام من الحادثة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
عدن
تمكنت قوة تتبع لواء حماية المنشآت الحكومية بألوية الدعم والإسناد من القبض على متهم بقتل مواطن في العاصمة عدن.
وبحسب بيان صادر عن عمليات اللواء، فإن القبض على المتهم جاء عقب مرور عام من الحادثة وتسجيل القضية ضد مجهول.
وقال البيان أن المتهم اقدم على دهس المواطن صالح محمد سالمين بسيارته قبل عام مما تسبب في مقتله ولاذ بالفراد، فيما رصد مواطنون السيارة نوع "دباب" وقاموا بتسجيل رقم اللوحة الخاصة.
وأضاف أن القضية قيدت ضد مجهول فيما رفع بلاغ لجميع الجهات المختصة ولم يتم العثور على السيارة أو سائقها.
وأردف أنه وبعد متابعة ورصد وبحث من قبل لواء حماية المنشآت تم القبض على "الدباب" وكان سائقه عامل عليه وبعد التحقيق معه ادلى بمعلومات عن صاحب الباص الذي قام بدهس المواطن وتم التحرك والقاء القبض على المتهم واعترف غير مكره بارتكابه للجريمة.
وأشار إلى أن لواء حماية المنشآت الحكومية سلم المتهم الى الجهات المختصة في ادارة المرور قسم الحوادث للتحقيق معه واستكمال الاجراءات القانونية وتسليمه للنيابة لإحالته للقضاء.
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