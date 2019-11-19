- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شلل يصيب الحياة العامة شيراز وأصفهان بسبب تصاعد الإحتجاجات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أصاب الشلل الحياة العامة في مدينتي شيراز وأصفهان بإيران، بسبب تصاعد حدة الإحتجاجات وإندلاع اشتباكات شديدة بين المحتجين وقوات الأمن حتى أغلقت أغلب المتاجر والمراكز الخدمية أبوابها.
وقالت ناشطة أنها تواصلت هاتفيًا مع والدتها، وتبين أن المحال والمتاجر بشيراز لا توجد بها أي مواد أغذية. فيما يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المخابز، وحينما ذهبت أختي بعد ظهر اليوم إلى محطة الوقود أخبروها بعدم وجود كميات الوقود وربما حتى منتصف ليلة اليوم .
وأشار الناشط صاحب حساب ”فلوكستين“ إلى أن شيراز تشهد تصاعدًا في حدة الاحتجاجات، ”فلا يوجد مصرف واحد سليم في المدينة، ولا يوجد وقود نظرًا لإحراق أغلب محطات الوقود عدا محطتين أو ثلاث، ولهذا تعطلت عمليات النقل في المدينة كليًا وتعطلت أكثر المحال“، وفق نص تغريدته.
وفي أصفهان، نشرت وكالة أنباء ”هرانا“ لحقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق إقدام المحتجين على إحراق مبنى قوات شرطة الإنترنت في منطقة بهارستان باصفهان؛ اعتراضًا على قرار السلطات قطع خدمات الإنترنت والاتصال عن المواطنين منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شلل يصيب الحياة العامة شيراز وأصفهان بسبب تصاعد الإحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.