اليمن تحمل النظام الإيراني مسؤولية ممتلكات مقراتها الدبلوماسية في طهران

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

حملت وزارة الخارجية، النظام الإيراني مسؤولية ممتلكات المقرات الدبلوماسية اليمنية في العاصمة طهران .



وأعربت الوزارة عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني الداعم الأول للإرهاب في العالم، بالاعتراف بممثل مليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران .

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وأعتبرت في بيان صادر عنها ذلك مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار ٢٢١٦ .

وحملت وزارة الخارجية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها .. مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين .

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الباطل غير المسؤول.