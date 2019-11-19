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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إرتفاع عدد القتلى في إحتجاجات إيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قلقها إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران، وعن تسببها بعدد ”كبير“ من القتلى في أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين: ”نشعر بالقلق، خصوصًا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب، كما يعتقد، بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد“.
وأضاف أنه ”فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى؛ لأسباب منها حجب الإنترنت، منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى، تشير إلى أن عشرات الأشخاص قد يكونون قتلوا، خلال الاحتجاجات“.
وقالت منظمة حقوقية إيرانية، يوم الثلاثاء، أن نحو 45 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 500 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن محافظة كردستان في إيران، بعد رفع أسعار البنزين منذ يوم السبت.
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