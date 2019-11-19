الرئيس هادي يشدد على ضرورة تحقيق سلام بعيد عن الترقيعات والأزمات

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

شدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي في النهاية الى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي تناول معه جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة، وفق ما أوردته وكالة سبأ .

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وفي اللقاء، أشاد الرئيس هادي بجهوده ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خصوصاً فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة مليشيا الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق المزيد من التعقيدات المستمرة في هذا الإطار.

من جانبه أشاد المبعوث الاممي مارتن غريفث بحكمة فخامة الرئيس و جهوده الدائمة من اجل السلام في مختلف محطاته ومساراته ومنها التوقيع مؤخراً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات هامة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق امن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي.