الرئيس هادي : إقليم سبأ سينال حقه وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أن أقليم سبأ سينال حقه وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن عهد الظلم و الإقصاء انتهى دون رجعه.



وأشار إلى أن إقليم سبأ أصبح واقع يتجسد على الأرض وفي قلب كل أبناء الإقليم كما هو الحال في إقليم حضرموت.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وأشاد الرئيس هادي بجهود لجنة تنسيق إقليم سبأ برئاسة اللواء سلطان العرادة و التي تعمل منذ عامين على تذليل الصعوبات وتوحيد الجهود على مستوى الإقليم و المحافظات.

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ولفت إلى ان إقليم سبأ استقبل ملايين اليمنيين الهاربين من جحيم وشرور المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً .. مؤكداً ان إقليم سبأ هو إقليم الخير والعطاء..مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه ويقدمه أبناء إقليم سبأ ووقوفهم إلى جانب قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الانقلابية.

وقال " لقد جسد أبناء إقليم سبأ وهم يدافعون عن الوطن ومكتسباته العظيمة أنبل معاني القيم الإنسانية والرجولة الفذة، ومعاني الحب والتضحية للوطن والمواطن، وسطروا في انصع صفحات التأريخ مواقفهم البطولية التي تنحاز دوماً للوطن وللأرض والإنسان"..

بدورهم عبر محافظو إقليم سبأ عن شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية مؤسس الدولة الاتحادية العادلة التي تقوم على أساس تقاسم السلطة والثروة وتحقيق العدالة والمساواة وإنصاف كل اليمنيين.

حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية محمد موسى العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعليمي.