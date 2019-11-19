صباح الخالد الصباح يؤدي اليمين رئيسا لوزراء الكويت

أدى الشيخ صباح الخالد الصباح، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الكويت أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

والتقى أمير البلاد بدار سلوى بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لحكومة الكويت.

حضر مراسم أداء القسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد.

كذلك حضره أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي.

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والخميس الماضي، قدّم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح استقالة حكومته.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة لتتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيرين باستقالتيهما، أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل ذلك بيومين، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان) تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها: "من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي؛ لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.