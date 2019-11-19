الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لـ4 صواريخ أطلقت من سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن "دوي انفجارات" سمع بالقرب من مطار دمشق.



وقال جيش الاحتلال في رسالة: "بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية بالجولان اعترض النظام الدفاعي الجوي 4 صواريخ أطلقت من سوريا"، مؤكدا أنه "لم يصب أي من الصواريخ هدفا في إسرائيل".

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في وقت مبكر عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وشنت إسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011 معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى لمليشيا حزب الله اللبناني.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 جزءا من الجولان قامت بضمه في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.