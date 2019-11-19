طالبان تفرج عن أمريكي وأسترالي في "تبادل المحتجزين"

أفرجت حركة طالبان في أفغانستان، الثلاثاء، عن الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.



وكانت حركة طالبان اختطفت كينج وويكس في أغسطس/آب 2016 أثناء عودتهما من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، حيث يقومان بالتدريس.

وجري الإفراج عن الرهينتين مقابل الإفراج عن قادة بارزين بالحركة محتجزين لدى الحكومة الأفغانية ومن بينهم عبدالرشيد وحاج مالي خان والشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني.

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وقالت ستيفاني ميلر شقيقة كينج في بيان بالنيابة عن أسرتها: "نحن سعداء بمعرفة أنه تم الإفراج عن شقيقي وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت "لقد كان وقتا صعبا طويلا ومؤلما بالنسبة للأسرة بأكملها. وعودته سالما تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا. نحن نقدر الدعم الذي نتلقاه ونطلب احترام خصوصيتنا أثناء انتظارنا لعودة كيفين".

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن "سعادته البالغة" بالإفراج عن المختطف الأسترالي.

وقال إن أسرة ويكس طالبت الحكومة بأن تقول بالنيابة عنها إنها تشعر بالسعادة لانتهاء هذه المحنة والامتنان لجميع من ساهم في عودة نجلهم سالما.

وقال مسلحو طالبان في بيان إنه بالإضافة للرهينتين، فإنهم أفرجوا عن عشرة جنود أفغان أيضا.