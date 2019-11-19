أوكرانيا تطالب بجدول زمني لاستعادة أراضيها من روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن بلاده تريد التفاوض على جدول زمني واضح لعودة أراضيها من روسيا في قمة رباعية بشأن الصراع تعقد بمنطقة دونباس في ديسمبر/كانون الأول.

وأكد زيلينسكي أن القمة المقررة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا ينبغي الاتفاق خلالها على عودة الأراضي، مطالبا بجدول زمني واضح.

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وأعادت روسيا، أمس الإثنين، 3 سفن حربية أوكرانية، كانت تحتجزها منذ عام أثناء توجههم عبر مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يتيح الوصول إلى بحر آزوف الذي تستخدمه أوكرانيا وروسيا.

وتشكل إعادة السفن التي أعلنتها روسيا المحطة الثالثة من انفراج نسبي في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في أبريل/نيسان رئيسا لأوكرانيا.

ونفذ في سبتمبر/أيلول تبادل كبير للأسرى بين البلدين سمح بإعادة بحارة طاقم السفن الثلاثة إلى بلدهم بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا.

من جهة ثانية، انسحبت القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا من ثلاثة مواقع على طول خط جبهة شرق أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خلف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل.