الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. بصمات خالدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على درب والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، رحمه الله، عاش الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، واضعا وطنه نصب عينيه، حتى لقي ربه راضيا بقضائه، يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 64 عاما، واهبا حياته لخدمة بلاده.

الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من مواليد عام 1955، تلقى تعليمه الأولي في العين وأبوظبي، وواصل دراسته في بيروت.

وتخرج عام 1973م في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.

وفي عام 1974م، عين نائبا لقائد قوات دفاع أبوظبي، وفي عام 1976م عين قائدا للمنطقة العسكرية الغربية، ثم تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى عام 1981.

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وسبق له شغل العديد من المناصب القيادية منها ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، نائب رئيس مجلس الوزراء، عمل خلالها على السير على درب والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمهما الله، في بناء الدولة ورفعة الوطن وتحقيق رفاهية شعب الإمارات.

كما عرف عن الشيخ سلطان حبه لرياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام ناديا للفروسية على أسس مدروسة، فضلا عن الاهتمام بأمهات الكتب ونصوص التراث.

ومن أهم إنجازاته تأسيس نادي تراث الإمارات في الخامس من سبتمبر 1993، وأخذ النادي على عاتقه منذ ذلك التاريخ مسؤولية العمل الدؤوب لتوفير البنية التحتية اللازمة لاستنهاض التراث المادي والمعنوي والبيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق استراتيجيات علمية ومدروسة.

كما أنشئ المركز الثقافي للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أداة فعالة للتنمية الثقافية وتنشيط الساحة الفكرية والثقافية والعلمية من خلال أنشطته المختلفة، ليسجل التاريخ اسمه بحروف من نور كرجل من رجال زايد.