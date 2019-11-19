أحمد بن سعيد: صفقة الخمسين طائرة إضافة مميزة لدولة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار أمريكي (58.7 مليار درهم)، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2019.

ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة الإماراتية في تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويسXWB، اعتباراً من مايو/أيار 2023.

ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ، على الصفقة مع غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص.

وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقعت في فبراير/شباط 2019، حيث أعلنت طيران الإمارات حينها عن عزمها شراء 30 طائرة A350 و40 طائرة A330.

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وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يسرنا أن نوقع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350 XWB، لقد اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة ذات الكفاءة، ونحن على ثقة تامة من أداء طائرة A350 XWB، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب، ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره".

وأكد: "تعكس هذه الصفقة، البالغ قيمتها 16 مليار دولار أمريكي، ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد بقوة استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى".