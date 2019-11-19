شاهد .. شلل يصيب الحياة العامة شيراز وأصفهان بسبب تصاعد الإحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصاب الشلل الحياة العامة في مدينتي شيراز وأصفهان بإيران، بسبب تصاعد حدة الإحتجاجات وإندلاع اشتباكات شديدة بين المحتجين وقوات الأمن حتى أغلقت أغلب المتاجر والمراكز الخدمية أبوابها.



وقالت ناشطة أنها تواصلت هاتفيًا مع والدتها، وتبين أن المحال والمتاجر بشيراز لا توجد بها أي مواد أغذية. فيما يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المخابز، وحينما ذهبت أختي بعد ظهر اليوم إلى محطة الوقود أخبروها بعدم وجود كميات الوقود وربما حتى منتصف ليلة اليوم .

وأشار الناشط صاحب حساب ”فلوكستين“ إلى أن شيراز تشهد تصاعدًا في حدة الاحتجاجات، ”فلا يوجد مصرف واحد سليم في المدينة، ولا يوجد وقود نظرًا لإحراق أغلب محطات الوقود عدا محطتين أو ثلاث، ولهذا تعطلت عمليات النقل في المدينة كليًا وتعطلت أكثر المحال“، وفق نص تغريدته.

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وفي أصفهان، نشرت وكالة أنباء ”هرانا“ لحقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق إقدام المحتجين على إحراق مبنى قوات شرطة الإنترنت في منطقة بهارستان باصفهان؛ اعتراضًا على قرار السلطات قطع خدمات الإنترنت والاتصال عن المواطنين منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.

از #شیراز نگم براتون، نه #بنزین یافت میشه نه بانکی سالمه دوسه تا پمپ بنزینی هم که اتیش نگرفته بنزین تمام کردم و حمل ونقل عمومی کلا تعطیله،مغازه هااکثرا تعطیل— فلوكسيتين (@m_H_mohamad) از #شیراز نگم براتون، نه #بنزین یافت میشه نه بانکی سالمه دوسه تا پمپ بنزینی هم که اتیش نگرفته بنزین تمام کردم و حمل ونقل عمومی کلا تعطیله،مغازه هااکثرا تعطیل — فلوكسيتين (@m_H_mohamad) November 19, 2019

#الو معالی‌آباد شیراز - ۲۶ آبان ۹۸ مرگ بر اصل ولایت فقیه pic.twitter.com/hyRWcPU4YB— مملکته (@mamlekate) #الو معالی‌آباد شیراز - ۲۶ آبان ۹۸

مرگ بر اصل ولایت فقیه pic.twitter.com/hyRWcPU4YB — مملکته (@mamlekate) November 17, 2019