اخبار العالم

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إرتفاع عدد القتلى في إحتجاجات إيران

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إرتفاع عدد القتلى في إحتجاجات إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إرتفاع عدد القتلى في إحتجاجات إيران

متابعات_الخليج 365

أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قلقها إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران، وعن تسببها بعدد ”كبير“ من القتلى في أنحاء البلاد.

 

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين: ”نشعر بالقلق، خصوصًا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب، كما يعتقد، بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد“.

Advertisements

 

وأضاف أنه ”فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى؛ لأسباب منها حجب الإنترنت، منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى، تشير إلى أن عشرات الأشخاص قد يكونون قتلوا، خلال الاحتجاجات“.

 

وقالت منظمة حقوقية إيرانية، يوم الثلاثاء، أن نحو 45 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 500 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن محافظة كردستان في إيران، بعد رفع أسعار البنزين منذ يوم السبت.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إرتفاع عدد القتلى في إحتجاجات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا