45 قتيلًا وإصابة 500 آخرين في إحتجاجات البنزين بمدن كردستان إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة حقوقية إيرانية، يوم الثلاثاء، أن نحو 45 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 500 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن محافظة كردستان في إيران، بعد رفع أسعار البنزين منذ يوم السبت.



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وأشارت منظمة ”هنكاو لحقوق الإنسان بكردستان إيران“، إلى ”تسجيل سقوط حوالي 45 من المحتجين في مختلف المدن خلال الاحتجاجات الأخيرة“، مبينة أنها ”تمكنت من معرفة هوية 20 قتيلًا منهم حتى الآن“.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ”اللجان الحقوقية لمنظمة هنكاو، عملت على متابعة حصر أعداد القتلى والمصابين في 14 مدينة كردية في إيران، منذ يوم السبت من الأسبوع الجاري، حيث أكدت سقوط ما لا يقل عن 45 قتيلًا وإصابة أكثر من 500 محتج حتى الآن خلال المواجهات مع القوات الأمنية“.

وكشفت أن ”القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 300 شخص من المحتجين“، لافتة إلى أن ”أعدادًا كبيرة من المصابين لم يذهبوا للمراكز العلاجية لتلقي العلاج؛ خوفًا من اعتقال السلطات الإيرانية لهم“.