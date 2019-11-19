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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستاذة إعلام فلسطينية تعود إلى جامعتها بعد اعتقالها وابعادها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
عادت أستاذة الإعلام الفلسطينية، الدكتورة وداد البرغوثي، إلى جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، بعد اعتقالها وإبعادها قسرياً لمدة شهرين منعت خلالها من التواصل مع طلبتها أو الحضور إلى الجامعة أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونظمت الجماعة والطلبة استقبالاً حاشداً شارك فيه العشرات، أكدت البرغوثي خلاله بضرورة تسليط الضوء على تجارب الاعتقال، مع ضرورة مراعاة ما ينشر من الإعلام الإسرائيلي الذي يحاول تضليل العرب دائماً. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت البرغوثي من منزلها مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وأفرجت عنها بعد نحو 18 يوماً بشرط الإقامة الجبرية، ثم أفرجت عنها قبل نحو خمسة أيام.
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