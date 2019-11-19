موسكو: عملية جديدة لتركيا في سوريا قد تزيد الوضع سوءاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات التركية بشأن احتمال شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا "قد تزيد الوضع هناك سوءاً". ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة أن هذه التصريحات "تدعو للدهشة". وشددت الوزارة على أنها تفي بصورة كاملة بالتزاماتها المتعلقة بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا. كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، صرح في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا إذا لم تف روسيا والولايات المتحدة بالتزاماتهما بسحب الوحدات الكردية من المنطقة الأمنية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا "لتطهير المنطقة من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة الذراع السوري لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تتواجد في مناطق جنوب وشرق تركيا وتصنفها أنقرة إرهابية انفصالية.

