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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مسيرات العودة في قطاع غزة للأسبوع الثاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تأجيل احتجاجات المسيرات المقررة يوم الجمعة المقبلة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، للأسبوع الثاني على التوالي. وذكرت الهيئة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أنها قررت تأجيل احتجاجات الجمعة القادمة للجمعة التي تليها في 29 من الشهر الجاري في "ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل". وأوضحت الهيئة أن الهدف من التأجيل للأسبوع الثاني على التوالي "إفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء، والجرحى والمتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم". وكان 34 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات بجروح في جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، استمرت أكثر من 48 ساعة وانتهت بوساطة مصرية. وتتواصل مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة منذ 30 مارس (آذار) 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف 2007.
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