السيسي: ألمانيا شريك استراتيجي موثوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن الجانب الألماني، بما لديه من خبرات، يصبح شريكاً استراتيجياً موثوقاً على أصعدة متعددة. وقال السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية غير الرسمية للاستثمار بأفريقيا في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة في ألمانيا، إن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعلها مثالاً يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية توفر مصر فرصاً استثمارية هائلة بفضل ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادي، إضافةً لما توفره من بوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى. وأضاف "تأسيساً على ما تقدم فهناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت، ويمكن الاسترشاد بها، لتكون حافزاً لمزيد من الشركات لتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية، وتضيف للتاريخ الطويل للترابط القائم بين القارتين الأوروبية والأفريقية، والتي تشكل الاستثمارات الألمانية ركناً أساسياً منه". وأشار السيسي إلى المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار بأفريقيا، معتبراً أنه تطور مهم نحو تحقيق الغايات المشتركة. وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم، بمشاركة الرئيس المصري، رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. وتهدف قمة العشرين-أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، عبر مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة نمو القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية في 2017، عند رئاستها لمجموعة العشرين، لدعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

