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مصر للطيران تعلن تطور لافت لأول مرة من 10 سنوات

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أشار الرئيس التنفيذي لمصر للطيران أحمد عادل، في حديث مع العربية، إلى أن الشركة وقعت عقد صيانة مع بوينغ في أفريقيا وعقود شراء طائرات مع Air cap.

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وأضاف أن مصر للطيران حققت أرباحا بـ1.3 مليار جنيه، وهي أول ربحية لها منذ 10 سنوات.

ونوه بأن مصر للطيران ستضيف 4 طائرات إلى أسطولها نهاية 2020، مشيرا إلى خطط الشركة بالتوسع إلى 100 طائرة خلال 5 سنوات.

ولفت عادل إلى أن سعر الوقود يمثل 35% من تكاليف التشغيل.

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