مصر للطيران تعلن تطور لافت لأول مرة من 10 سنوات

أشار الرئيس التنفيذي لمصر للطيران أحمد عادل، في حديث مع العربية، إلى أن الشركة وقعت عقد صيانة مع بوينغ في أفريقيا وعقود شراء طائرات مع Air cap.

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وأضاف أن مصر للطيران حققت أرباحا بـ1.3 مليار جنيه، وهي أول ربحية لها منذ 10 سنوات.

ونوه بأن مصر للطيران ستضيف 4 طائرات إلى أسطولها نهاية 2020، مشيرا إلى خطط الشركة بالتوسع إلى 100 طائرة خلال 5 سنوات.

ولفت عادل إلى أن سعر الوقود يمثل 35% من تكاليف التشغيل.