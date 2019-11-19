الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من رؤساء دول عربية وأجنبية

تلقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سلسلة برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال.

ولفت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في البرقية الى أنه "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب و​حكومة​ ​المملكة العربية السعودية​، وباسمنا، اصدق التهاني واطيب التمنيات ب​الصحة​ والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما ابرق مهنئاً ايضاً، ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

بدوره، أكّد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في برقيته، أنه "لمن دواعي سروري أن أتقدم الى فخامتكم ومن خلالكم الى ​الشعب اللبناني​ الشقيق بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية بمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بيوم الاستقلال. واغتنم هذه المناسبة ​الطيبة​ لكي اؤكد على اواصر الاخوة و​المحبة​ التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، واعرب عن تطلعنا الدائم لتعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. اخي فخامة الرئيس، اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ودوام التوفيق لتحقيق ما يتطلع اليه شعبكم من تقدم وازدهار".

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من جهته، هنّأ الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ الرئيس عون والشعب اللبناني، قائلًا: "يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعيدها الوطني، ان اعرب لفخامتكم، اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، عن اصدق التهاني واخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الشقيق بتحقيق كل ما يصبو اليه من تقدم ومناعة وازدهار. واغتنم هذه المناسبة المجيدة، للتأكيد لفخامتكم حرصنا الصادق على العمل سوياً من أجل دعم اواصر الاخوّة وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين".

من ناحيته، أعرب الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، عن أنه "يسعدنا بمناسبة احتفالكم ب​عيد الاستقلال​ المجيد، ان نرفع لفخامتكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، احر التهاني الاخوية، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب اللبناني الشقيق تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، ومعربين لفخامتكم عن اعتزازنا بعلاقات الاخوة التي تربط شعبينا، وتقديرنا لمواقفكم الاخوية المبدئية الثابتة والداعمة لشعبنا ولحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال، واثقون بأن مساندتكم وجهودكم ستتواصل وتتعزز لتمكين شعبنا من اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، مدينة التعايش والتسامح و​السلام​".

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالمناسبة من رئيس ​بوركينا فاسو​ روش مارك كريستيان كابوري، والحاكم العام ل​اوستراليا​ الجنرال ديفيد هيرلي، ورئيس ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ وون.

