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اندلاع حريق بسيط بمبنى قناة الـOTV جرّاء ماس بكابل كهربائي ما أدى لاحتراق الـfaux plafond

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اندلع حريق بسيط في مبنى قناة الـOTV جرّاء ماس في كابل كهربائي، ما أدى إلى احتراق الـfaux plafond.

وتم إخلاء المبنى من الموظفين والسيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

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