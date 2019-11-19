اندلاع حريق بسيط بمبنى قناة الـOTV جرّاء ماس بكابل كهربائي ما أدى لاحتراق الـfaux plafond

اندلع حريق بسيط في مبنى قناة الـOTV جرّاء ماس في كابل كهربائي، ما أدى إلى احتراق الـfaux plafond. وتم إخلاء المبنى من الموظفين والسيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

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